06.11.16 - 09:30

Fußballer und Handballer im Kreis im Pech

Der ein oder andere Fußballer von Grün-Weiß Nottuln schlurfte am Abend etwas enttäuscht über den Martini-Markt. Sie verloren am Nachmittag zuhause gegen DJK Coesfeld mit 1:2. Diese erneute Niederlage tut weh. Die Nottulner rutschen in der Tabelle immer weiter nach unten ab. Bereits ganz unten stehen die Handballerinnen der DJK Coesfeld. Gegen den ASC Dortmund gab es am Nachmittag eine 25:36-Klatsche in eigener Halle. Besser sieht es dagegen bei den Handballern des ASV Senden aus. Zwar gab es gegen Teutonia Riemke nur ein Unendschieden - 28:28. Trotzdem halten die Sendener Anschluss an die Tabellenspitze.