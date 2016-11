06.11.16 - 09:32

Ruhigster Martini-Markt-Auftakt seit Jahren

Es ist eines der ältesten und größten Volksfeste im Kreis Coesfeld. Der Martini-Markt im Nottulner Ortskern läuft seit dem Nachmittag. Riesenrad, Autoscooter und Co. haben schon jetzt viele Besucher angelockt. Dabei sind die Polizei und das Ordnungsamt mit der Zwischenbilanz extrem zufrieden: Es ist der ruhigste Martini-Markt-Auftakt seit vielen, vielen Jahren. Keine Schlägereien, keine Ausschreitungen. Auch die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes mussten heute deutlich seltener zu Pflaster, verbandszeug und Schere greifen. Heute und morgen geht es aber für sie weiter. Heute am Familien-Tag erreicht der Martini-Markt in der Regel seinen Besucherhöhepunkt.