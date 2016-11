07.11.16 - 06:33

Auto auf Bahnübergang in Roxel - Züge fahren wieder nach Plan

Sie kommen heute Morgen auf der Zugstrecke Coesfeld-Billerbeck-Münster problemlos zur Arbeit. Nach einem Unfall am Abend an einem Bahnübergang in Roxel funktionieren die Schranken wieder. Die Züge sind nach Fahrplan unterwegs.

Die Polizei ermittelt heute allerdings weiter die Ursache des Unfalls. Ein Auto war plötzlich auf dem Bahnübergang stehen geblieben – alle Versuche, es von den Schienen zu schieben, scheiterten. Der Fahrer brachte sich in Sicherheit. Ein Zug prallte gegen das Auto und schob es in den Graben. Bahnreisende im Zug blieben unverletzt, aber ihre Fahrt verlängerte sich. Sie mussten in Busse umsteigen. Die Polizei hat das Autowrack sichergestellt. Nach allerersten Erkenntnissen geht sie heute Morgen von einem technischen Defekt an dem Auto aus.