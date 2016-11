07.11.16 - 19:00

Besserer Schutz bei Unfällen mit gefährlichen Gütern

Täglich durchqueren gefährliche Güter den Kreis Coesfeld - auf Lastwagen, Schiffen oder in Zügen. Bei einem Unfall könnten die Stoffe frei werden und Menschen und Umwelt gefährden. Heute haben Bürgermeister und Feuerwehren im Kreis Coesfeld über ein verbessertes Schutzkonzept gesprochen. Die Feuerwehren üben den Ernstfall jetzt intensiver. Sie sollen im Notfall 35 Minuten dafür sorgen können, dass keine Schadstoffe austreten. Anschließend rückt der ABC-Zug des Kreises an, er ist darauf spezialisiert. Allerdings sind die ABC-Fahrzeuge mittlerweile veraltet. Daher nimmt der Kreis in den kommenden Jahren rund 2 Millionen Euro in die Hand. Er verbessert die Ausrüstung und kauft neue moderne Geräte. Außerdem schafft er einige neue Fahrzeuge an. So sind die Feuerwehren bei einem Notfall bestens gerüstet.