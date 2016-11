07.11.16 - 12:48

Erste Arbeiten auf der Ortsdurchfahrt in Lette starten in Kürze

Sie freuen sich in Lette: Seitdem es die Umgehungsstraße gibt, fließt weniger Verkehr über die Ortsdurchfahrt. Stadt und Kreis wollen die Coesfelder Straße deshalb umgestalten. Ein erster Baustein rückt jetzt näher. Die Bushaltestellen in der Nähe der Tankstelle sollen künftig modern und großzügig sein. Fahrgästen sollen mehr Platz zum Ein- und Aussteigen haben. Über eine Verkehrsinsel kommen Fußgänger und Fahrradfahrer außerdem künftig sicherer über die Straße. Bis Weihnachten wollen Stadt und Kreis sich für eine Baufirma entschieden haben. Dass diese dann sofort loslegt, ist allerdings unwahrscheinlich. Winterbaustellen sind problematisch. Die ersten Bauarbeiter sehen Sie also voraussichtlich im kommenden Jahr auf der Coesfelder Straße. Parallel arbeiten die Planer daran weitere Bausteine umzusetzen - unter anderem sollen Bäume und Parkplätze die Straßenränder auflockern.