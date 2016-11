07.11.16 - 06:32

Erste Bilanz des Martinimarkts in Nottuln: relativ friedlich

Über einen friedlichen Martini-Markt in Nottuln freuen sich heute Morgen Organisatoren, Polizei und Rettungsdienst. Einsätze hielten sich deutlich in Grenzen. Krankenwagen mussten lediglich zweimal mit Sirenen und Blaulicht ausrücken, um Schnappsleichen ins Krankenhaus zu bringen. Organisatoren der Gemeinde sind zufrieden, dass sich ihr Sicherheitskonzept abermals bewährt hat. Heute Vormittag startet der Martini-Markt in seinen letzten Tag für dieses Jahr – heute am späten Abend packen die Schausteller zusammen und reisen weiter.