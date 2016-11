07.11.16 - 12:49

Jetzt gilt es: Arbeiten am Kreisel Ermener Straße in Nordkirchen haben begonnen

Den Berufsverkehr haben Straßenarbeiter in Nordkirchen am Kreisverkehr Ermener Straße noch durchgelassen – jetzt müssen Sie an Baustellen-Ampeln warten. Die Umgehungsstraße in Richtung Selm ist komplett gesperrt. Der Bau des neuen Standortesd des großen Viehhändlers Venneker hat begonnen. Arbeiter bereiten die neue Zufahrt vor – die jetzige ist zu klein und zu schmal. Gut zwei Wochen sind Arbeiter hier beschäftigt – wenn das Wetter mitspielt. Dann ist rund um den Kreisverkehr wieder alles frei – und die Arbeiten für das neue Bürogebäude gehen auf dem eigentlichen Gelände weiter. In knapp einem Jahr sollen die ersten Mitarbeiter hier an ihrem neuen Schreibtisch sitzen.