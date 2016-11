07.11.16 - 12:37

Mitarbeiter von Haus Hall und dem Anna-Katharinenstift Karthaus bei Demo in Berlin

Rund 140 Mitarbeiter und Bewohner der Behinderten-Einrichtungen Haus Hall in Coesfeld und Gescher und 40 Vertreter des Anna-Katharinenstift Karthaus machen heute Mittag bei einer Demo in Berlin mit. Der Bundestag berät über das sogenannte Teilhabegesetz. Es ist wichtig für behinderte Menschen – mit einige Punkte darin sind sie allerdings so gar nicht einverstanden. Sie befürchten, dass sich die Situation für behinderte Menschen in einigen Punkten verschlechtert. Außerdem nehme der bürokratische Papierkram künftig noch weiter zu. Die Teilnehmer der Demo erwarten nicht, dass die Politiker das ganze Gesetz umkrempeln – sie wollen auf Knackpunkte aufmerksam machen und hoffen, dass die Politiker zumindest einige Punkte überdenken.