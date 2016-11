07.11.16 - 06:35

Schluss mit verkaufsoffenen Sonntagen in Münster - bald auch bei uns? Händler sind besorgt

Das hat Folgen für den Kreis Coesfeld! Händler in Städten und Gemeinden sind noch immer platt: Die Münsteraner schaffen die verkaufsoffenen Sonntage in ihrer Stadt ab. Eine knappe Mehrheit von 53 Prozent stimmte gegen offene Geschäfte an Sonntagen. Händler im Kreis Coesfeld schütteln heute Morgen den Kopf, sind richtig überrascht und besorgt. Denn die Gewerkschaft Verdi hat bereits angekündigt, auch bei uns im Kreis die verkaufsoffenen Sonntage zu prüfen. Dabei seien verkaufsoffene Sonntage wichtig für die Geschäfte, sagt Thomas Langer, Händlersprecher in Lüdinghausen. Es gebe den Geschäften die Chance, neue Kunden von außerhalb von sich zu überzeugen. Außerdem könnten sie sich so besser gegen den Internethandel wehren, gibt der Dülmener Händlersprecher Hugo Schulze-Hobbeling zu Bedenken. Online könnten Kunden 24 Stunden am Tag über das ganze Jahr einkaufen - jetzt würde es für die Geschäfte noch schwieriger, konkurrenzfähig zu bleiben. Die Gewerkschaft Verdi will Arbeitnehmerrechte schützen.