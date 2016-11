07.11.16 - 12:51

Unbekannte lockern Winterreifen an einem geparkten Auto in Herbern

Sie spüren es im Kreis Coesfeld – die Luft kühlt sich ab, morgens auf dem Weg zur Arbeit kann es schon frostig sein. Viele Autos im Kreis haben schon ihre Winterräder. In Herbern wollten es sich Diebe ganz einfach machen – der Polizei kommen auch immer wieder unglaubliche Fälle unter... Unbekannte lösten am Wochenende in der Nacht die Winterreifen eines geparkten Autos an der Ascheberger Straße. Sie hatten schon große Steine bereitgelegt, um das Auto zu stützten. Die Diebe wurden vermutlich gestört – sie flüchteten unverrichteter Dinge. Gut, dass der Besitzer des Autos stutzig wurde, die gelockerten Reifen entdeckte und dadurch einen möglichen Unfall verhinderte.