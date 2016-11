07.11.16 - 13:04

Verdächtiger Gegenstand in Handwerkskammer Münster harmlos

Das ist nochmal gut gegangen. Die Polizei in Münster hat gegen 14:00 Uhr Entwarnung für die Handwerkskammer in der Nähe des Aa-Sees in Münster gegeben. Hier hatte ein verdächtiges Paket für Wirbel gesorgt. Es kam Mitarbeitern heute Morgen beim Sortieren der Post komisch vor. Es sah ganz ramponiert aus, es standen mehrere Adressen drauf und es rappelte auch so komisch. Die Handwerkskammer schlug Alarm. Die Polizei evakuierte das Gebäude und forderte einen Sprengstoff-Experten an. Der schaute sich das Paket vorsichtig an und fand Gleitschuhe darin. Das sind so Metall-Untersätze für Schuhe, mit denen schlenderten Kinder und Erwachsene in der Nachkriegszeit übers Eis. Die Polizei versucht jetzt zu klären, wer das Paket abgeschickt hat und wieso er es getan hat.