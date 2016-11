07.11.16 - 15:04

Zusätzlicher Parkplatz beim Karthäuser Winterzauber

Viele Menschen freuen sich schon auf den Karthäuser Winterzauber in der Dülmener Bauerschaft Weddern. Er lockt jedes Jahr tausende Besucher. Durch ein verbessertes Parkkonzept sollen diese stressfreier zum Gelände kommen. Heute haben die Organisatoren das Konzept vorgestellt. Ein zusätzlicher Parkplatz am Merodenweg ist vorgesehen. Busse bringen Besucher von hier kostenlos zum Winterzauber. Kostenpflichtige Shuttlebusse fahren wie in den Jahren zuvor von mehreren Haltestellen in Dülmen. Der Karthäuser Winterzauber ist vom 1. - 4. Dezember.