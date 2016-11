08.11.16 - 06:48

Diskussion über sicherere Bahnübergänge

Auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule steigen viele Menschen im Kreis Coesfeld heute morgen wieder in den Zug. Die Serie von drei Zugunfällen an Bahnübergängen in Haltern, Coesfeld und Roxel innnerhalb von nur zwei Wochen sorgt dabei für Unruhe. Im Kreis gibt es viele dieser gefährlichen Übergänge. Da stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, die Übergänge generell dicht zu machen... Und tatsächlich: So ist auch der langfristige Plan der Bahn. Aber realistischerweise verschwinden wohl kaum Übergänge bei uns. Erst nimmt sich die Bahn nämlich Schnellstrecken vor, wo Züge über 160 kmh fahren dürfen. Die gibt es bei uns im Kreis Coesfeld nicht. Es ist auch eine Kostenfrage. Allein unbeschrankte Bahnübergänge mit Schranken auszustatten, kostet bis zu eine halbe Million Euro. Noch teurer ist es, Bahnstrecken mit Tunneln und Brücken zu überwinden. Die Bahn beschränkt sich daher darauf, über die Gefahren des Zugverkehrs zu informieren. Unter anderem mit YouTube-Videos.

Die Videos sind bedrückend. Sie zeigen beispielsweise mögliche Folgen von Spielereien mit dem Handy auf Gleisen.