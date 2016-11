08.11.16 - 12:34

Hochseilgarten in Dülmen seit 10 Jahren auf Erfolgskurs

Das ist im Kreis Coesfeld einmalig: In Dülmen gibt es seit 10 Jahren einen Hochseilgarten neben dem Kinderwohnheim - und das ganze ist ein voller Erfolg: Um die 200 mal ist die Anlage jedes Jahr gebucht - und das, obwohl es längst größere Klettergärten in der Nachbarschaft gibt. Das Besondere in Dülmen: Schulklassen, Jugendgruppen oder die Kinder des Kinderheims lernen im Hochseilgarten zusammenzuarbeiten. Sie klettern in schwindelnde Höhen. Das geht nur, wenn sie sich gegenseitig stützen und mit Seilen sichern. Team-Arbeit ist gefragt - und das klappt!