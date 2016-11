08.11.16 - 15:35

Informationschaos zu Lüdinghauser Baustelle beendet

Schulbusse in Lüdinghausen müssen voraussichtlich bis einschließlich Freitag Umwege in der Bauerschaft Berenbrock fahren. Im Wirbel um eine nicht angekündigte Baustelle auf dem Erbdrostenweg gibt es jetzt endlich die ersehnten Infos für die Eltern. Schulen haben heute Infozettel verteilt. Darauf steht, dass insgesamt elf Haltestellen in Berenbrock wegfallen. Zwischen dem Antonius-Gymnasium und der Haltestelle Steffen hält der Bus nicht. Er nimmt den Umweg über die Hiddingseler Straße. Das bedeutet, dass Kinder zum Teil einen viel weiteren Weg zur Haltestelle haben. Einige Eltern fahren ihre Kinder deshalb gleich selbst zur Schule. Am Freitag hofft der Kreis die Baustelle fertig zu haben. Eine Firma erneuert die Fahrbahn des Erbdrostenweges. Der Kreis hatte aber versäumt Anwohner und Schulen zu informieren.