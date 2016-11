08.11.16 - 06:41

Lüdinghauser ärgern sich über mangelnde Infos zu Baustelle

Anwohner in Lüdinghausen sind echt sauer. Sie haben keine Infos über eine neue Baustelle auf dem Erbdrostenweg zwischen dem Abzweig "Hinterm Hagen" und zur Burg bekommen und haben nun den Salat. Heute Morgen fahren die Schulbusse langsam durch die neue Baustelle. Eine Lösung für die Fahrten am Mittag soll kurzfristig stehen. Darauf verlassen sich einige Eltern lieber nicht. Radio Kiepenkerl-Hörerin Kerstin bringt ihren Sohn gleich zur Schule und holt ihn auch wieder ab. Auf so ein Chaos wie zum Start der Baustelle am Montag Morgen kann sie gut verzichten. Der Schulbus-Fahrer wusste nicht wo er halten sollte und fuhr mit den Kindern wieder zurück zur Schule. Die Baustelle nervt bis Ende November.