08.11.16 - 12:29

Projekt "Crash-Kurs" der Polizei geht heute in die nächste Runde und zieht Bilanz

Zuviele Unfälle passieren auf unseren Straßen im Kreis Coesfeld, weil Fahrer viel zu schnell sind. Das ist Fakt. Vor einigen Jahren waren besonders viele junge Menschen in Unfälle verwickelt – die Polizei reagierte mit einem Projekt „Crash-Kurs“. Eltern von Unfall-Opfern, Helfer, Zeugen erzählen in Schulen. Eindringlich und gefühlvoll. Das machen sie gerade vor Schülern des Dülmener Annette-von-Droste Hülshoff Gymnasiums. Das Projekt ist heute fünf Jahre alt - udn erfolgrerich - die Unfallzahlen sind schon leicht zurückgegangen. In den kommenden Wochen macht der Crash-Kurs Station in weiteren Schulen im Kreis.