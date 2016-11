08.11.16 - 06:38

Rat in Nottuln entscheidet heute über Krematorium

Das umstrittene Krematorium im Gewerbegebiet Beisenbusch an der A 43 beschäftigt Sie in Nottuln. Heute gibt es neuen Zündstoff: Heute entscheidet der Rat FÜR oder GEGEN das Projekt. Die Anlage zu Feuerbestattung kommt nur, wenn es grünes Licht für einen neuen Bebauungsplan gibt. Unternehmer in dem Gewerbegebiet wehren sich gegen ein Krematorium. Sie befürchten Schadstoffe in der Luft und dass ihre Häuser in der Nachbarschaft einer solchen Anlage weniger wert sind. Nachbar Mathias Hiesel will gegen den Bebauungsplan klagen, wenn er durchgeht. Befürworter von der Gemeinde sehen zusätzliches Steuergeld in der klammen Kasse.