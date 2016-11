08.11.16 - 18:56

Stadt Dülmen baut Fluchtlichtanlage "An den Wiesen" aus Sicherheitsgründen abmehr standsicher

Vereine in Dülmen verlieren eine Möglichkeit jetzt in der dunklen Jahreszeit draußen zu trainieren. Die Stadt Dülmen baut die Flutlichtanlage am Sportplatz "An den Wiesen" ab. Experten haben festgestellt, dass die Masten nicht mehr standsicher sind. Morgen beginnen Arbeiter mit dem Abbau. Das trifft vor allem die Fußballer der TSG Dülmen hart. Der Verein hat zwar einen neuen wetterfesten Kunstrasenplatz. Der allein reicht aber nicht aus, um alle Mannschaften bei schlechtem Wetter trainieren zu lassen. Einzige Notlösung ist wahrscheinlich, Kinder und Jugendmannschften in die Halle zu schicken. Ende November beraten die Politiker in Dülmen, ob es Ersatz für die marode Flutlichtanlage "An den Wiesen" gibt.