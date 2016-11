09.11.16 - 12:34

Anwohner segnen Verkehrsinseln auf der Dülmener Straße ab

Fahrradfahrer in Coesfeld sollen sich die Dülmener Straße von der Kreuzung an der B 525 bis zur Baurat-Wolters-Straße künftig mit Autos teilen. Das ist sicherer, als den viel zu schmalen Gehweg zu nutzen – sagt die Stadt. Sie hat jetzt mit Anwohnern bei einem aktuellen Treffen darüber beraten. Verkehrsinseln auf der Fahrbahn sollen dafür sorgen, dass Autofahrer langsamer fahren. Wo und wie die Straße mit Verkehrsinseln mal aussehen könnte, haben Anwohner in den vergangenen Tagen schon durch Skizzen auf der Straße gesehen. Groß zu meckern gab es daran nichts – der Rat hat zu dem Plan morgen in zwei Wochen das letzte Wort. Dann macht sich die Stadt daran, den Bau konkret zu planen.