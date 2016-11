09.11.16 - 06:52

Bürgerradweg auf Osterwicker Seite bekommt abschließende Asphaltschicht

Sie fahren heute Morgen auf der Landstraße zwischen Osterwick und Billerbeck Umwege: Die Baumberger Straße bis zur Landtechnik Hülsken an der Gemeindegrenze nach Billerbeck gesperrt. Der neue Bürgerradweg entlang der Landstraße nach Billerbeck bekommt auf Osterwicker Seite heute seine Asphaltschicht. Das sind hier die letzten größeren Arbeiten. Am übernächsten Wochenende ist ein abschließender größerer Einsatz der Anwohner geplant. Sie bringen auf Osterwicker Gebiet Seitenränder in Ordnung, montieren Verkehrsschilder und bringen Geländer an kleinen Brücken an. Dann haben Fahrradfahrer freie Fahrt! Bis zur Grenze nach Billerbeck. Eigentlich sollte der Radweg auch auf Billerbecker Seite in diesem Jahr schon so weit sein. Die Stadt war allerdings nicht mit Firmen-Angeboten zufrieden... Im Frühjahr startet die Firmensuche in eine zweite Runde. Nach dem ein Jugendlicher an der gefährlichen Landstraße bei einem Unfall gestorben war, hatten Anwohner fast 5000 Unterschriften für einen Radweg gesammelt.