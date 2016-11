09.11.16 - 12:38

Donald Trump - der künftige US-Präsident! DAS Thema im Kreis Coesfeld

Das beschäftigt heute Mittag viele Menschen im Kreis Coesfeld - in ihrer Pause sprechen Kollegen, Freunden und Nachbarn im Kreis Coesfeld über den Erdrutschsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen. Der Republikaner ist künftiger Präsident von Amerika. Heimische Politiker und Unternehmer befürchten, dass die Geschäftsbeziehungen mit Amerika darunter leiden. Damit das nicht passiert, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel dem künftigen US-Präsidenten eine enge Zusammenarbeit angeboten. Zugleich erinnerte sie Trump im Kanzleramt angesichts der wirtschaftlichen und militärischen Stärke der USA an dessen Verantwortung für die weltweite Entwicklung. Die Bundesregierung will zügig mit dem künftigen Präsidenten sprechen. Wie sich alles weiter entwickelt - das ist die große Frage, auf die viele Menschen im Kreis Coesfeld eine Antwort suchen. Viele Menschen im Kreis Coesfeld sind noch immer geschockt. Das zeigen erste Reaktionen, die uns per Whatsapp erreicht haben. Andrea aus Olfen schreibt: Trump als Präsident - das sei eine absolute Katastrophe. Sie habe Angst um ihre Familie und den Rest der Welt. Anne schreibt: Das werden die Wähler noch bereuen. "Armes Amerika." Und Babsi aus Capelle zweifelt am Verstand der Trump-Wähler. Erst mal locker bleiben, empfiehlt dagegen Frank aus Senden. Wir sollten es mit den Rheinländern halten - et hätt noch immer jot jejange - es ist noch immer gut gegangen. Weitere Reaktionen zum Ergebnis der US-Wahl hören Sie den ganzen Tag hier - bei Radio Kiepenkerl.