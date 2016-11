09.11.16 - 10:16

Donald Trump ist neuer US-Präsident

Amerika hat einen neuen Champion: Der Republikaner Donald Trump feiert sich als neuer Präsident der USA. In Gruppen stehen die Menschen im Kreis Coesfeld zusammen und sprechen über das Ergebnis der US-Wahlen. Unglaublich! Viele sind besorgt: Was bedeutet das jetzt für uns? Radio Kiepenkerl Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster ist sicher, dass die Beziehungen zwischen den USA und uns in Europa jetzt leiden. Die Europäische Union sei nun gefragt. Er sagt, wir müssen uns auf unsere Werte besinnen und stärker zusammenrücken.

Klaus Schubert sieht die Gefahr, dass durch den Wahlerfolg von Donald Trump auch in Europa die Populisten gestärkt werden.