09.11.16 - 20:09

Dülmener Ampeln leuchten mit LED-Lampen

Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld rüsten Straßenlatenen mit sparsamen LED-Lichtern aus. Das entlastet ihre Kasse und schont die Umwelt. Auch bei Ampeln lässt sich mit der LED-Technik sparen. In Dülmen sind jetzt alle Ampeln an städtischen Straßen umgerüstet. Als letztes hat sich die Stadt zwei Ampel-Kreuzungen an der Elsa-Brändström-Straße vorgenommen.