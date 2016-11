09.11.16 - 06:55

Geplantes Krematorium in Nottuln rückt wieder ein Stückchen näher

Das versauert heute Morgen einigen Nottulnern den Morgen: Das geplante Krematorium im Nottulner Gewerbegebiet an der Autobahn 43 hat am Abend eine weitere Hürde genommen - der Rat hat am Abend beschlossen, den Bebauungsplan so zu ändern, dass das Krematorium kommen kann. Jetzt ist noch offen, ob es dagegen Klagen gibt – das hatte ja ein Unternehmer in der künftigen Nachbarschaft der Feuerbestattungsanlage angekündigt. Er befürchtet unter anderem Schadstoffe aus dem Schlot der Anlage. Noch hat die Gemeinde zudem das Grundstück nicht verkauft. Ein anderer Krematoriumsbetreiber will es auch haben. Die Gemeinde hat ihre Stellungnahme schon abgegeben. Der Kreis muss das alles noch rechtlich prüfen. Befürworter eines Krematoriums sehen sprudelnde Steuereinnahmen.