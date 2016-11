09.11.16 - 06:57

Menschen im Kreis Coesfeld beobachten fassungslos die US-Wahl

Bei den US-Präsidentschaftswahlen erhöhen sich die Chancen von Donald Trump, Präsident zu werden, enorm. Der Republikaner liegt vor Demokratin Hillary Clinton und gewinnt die Schlüsselstaaten Ohio, Florida und North Carolina. Hillary Clinton hat es schwer - dabei war sie als Favoritin in die Wahl gegangen. Vor allem in den Bundesstaaten wie Wisconsin und Michigan lag die Demokratin überraschend hinten. Viele fassungslose Gesichter gibt es heute Morgen beim Aufstehen im Kreis Coesfeld - viele schauen ungläubig auf die Schlagzeilen aus den USA. Kreis-SPD-Chef André Stinka aus Dülmen kann es nicht fassen... Dumpfe Parolen und wenig Fachwissen würde dazu beitragen, dass Donald Trump zum Präsidenten machen. Auf Deutschland und Europa komme eine schwere Zeit zu, wenn das tätsächlich eintreffen würde. Das sei tragisch, da Amerika eine wichtige Rolle spiele, was Fortschritt angehe. Auch der Nottulner CDU-Bundestagsabgeordnete Karl Schiewerling ist geschockt. Donald Trump wolle das Verteidigungsbündnis Nato verlassen - das mache die Welt unsicherer.