09.11.16 - 14:53

Schulen im Kreis Coesfeld beschäftigen sich mit US-Wahlergebnis

Der Wahlsieg von Donald Trump in den USA beschäftigt viele junge Menschen im Kreis Coesfeld. Schüler des Nottulner Gymnasiums zum Beispiel sind die ganze Nacht wach gewesen und haben die Wahl verfolgt. Der Sieg von Donald Trump hat sie entsetzt, aber nicht überrascht. Im Unterricht hatten sie zuvor die Wahl durchgespielt. Aus Sicht der Amerikaner kamen sie dabei zu dem Ergebnis, dass Donald Trump gewinnt. Viele Amerikaner seien unzufrieden mit der Politik, sagen die Schüler. Als Zeichen setzten sie jetzt auf den umstrittenden Milliardär. Wie er sich als neuer Präsident verhält, sollen die Nottulner Gymnasiasten in den kommenden Wochen begleiten. Die US-Wahl bleibt außerdem an Schulen in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen das vorherrschende Thema.