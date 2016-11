09.11.16 - 20:14

Wie geht es mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump weiter?

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl lässt viele Menschen im Kreis Coesfeld nicht los. Behält der Republikaner Donald Trump seinen Rüpelkurs aus dem Wahlkampf bei? Der umstrittene Milliardär hatte ja unter anderem gegen Kanzlerin Angela Merkel gepöbelt. Diese gratulierte Donald Trump heute trotz allem und bot ihm an zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig forderte sie ihn aber auf grundsätzliche Werte wie Demokratie und Freiheit zu achten, und zwar unabhängig von Herkunft, politischer und religiöser Einstellung. Viele Menschen im Kreis Coesfeld können nicht nachvollziehen, warum die Menschen in den USA so entschieden haben. Julian Büscher aus Buldern studiert in den USA und spielt in der ersten Fußball-Liga. Für ihn zeigen sich die Amerikaner nach der Wahl genauso gespalten wie davor. Er habe Freunde aus Brasilien, deren Eltern bittere Tränen über Trumps Sieg vergießen. Auf der anderen Seite gebe es aber auch Familien, die euphorisch sind und glauben, dass Trump Amerika wieder groß macht. Hier bei uns befürchtet die heimische Wirtschaft das Gegenteil - einen Abwärtstrend. Donald Trump hatte im Wahlkampf die Interessen der US-Wirtschaft vor die des weltweiten Handels gestellt. Das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und Europa könnte platzen, sagt Wirtschaftswissenschaftler Aloys Prinz von der Uni Münster. Ansonsten glaubt er das nicht alles so heiß gegessen wie gekocht wird. Die USA seien auf Im- und Exporte angewiesen. Er könne sich deshalb nicht vorstellen, dass massiv Zollschranken oder andere Hindernisse aufgebaut werden.