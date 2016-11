10.11.16 - 12:28

Arbeiten im Alten Rathaus in Senden unter Volldampf

Weitere Plätze in KiTas im Kreis Coesfeld sind nötig – Städte und Gemeinden bauen teilweise neue Kindergärten. In Senden sind Arbeiter schon seit Monaten mit dem Umbau des Alten Rathauses beschäftigt – sie geben Gas, denn zum Stichtag an Silvester sollte eigentlich alles fertig sein. Maler, Elektriker, Dachdecker, Trockenbauer und Handwerker für Waschräume und Toiletten sind zeitgleich beschäftigt – sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht auf die Füße treten. Schaffen sie es nicht, das Alte Rathaus bis zum letzten Tag diesen Jahres in eine KiTa zu verwandeln, hat die Gemeinde noch einen Plan „B“ in der Schublade. Zur Zeit sind drei Gruppen in anderen Kindergärten untergebracht – und für Kinder, die eigentlich ab Januar in den Kindergarten gehen sollten, hat die Gemeinde schon ein Übergangsquartier gefunden.