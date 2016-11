10.11.16 - 12:31

Bistum Münster hat trotz Rückgang bei den Kirchensteuern mehr Geld in der Kasse

Mit vielen Aktionen und Kampagnen versucht die katholische Kirche im Kreis Coesfeld und dem Münsterland ihre Mitglieder zu halten. Das mit mässigem Erfolg. Mit den Mitgliedern gehen der Kirche Steuern verloren - Planer des Bistums Münster gehen dabei von einem weiteren Rückgang in der Kasse aus. Heute hat es seinen Haushalt für das kommende Jahr vorgestellt. Auffällig dabei: In der Kasse ist trotz des Rückgangs bei den Kirchensteuern mehr Geld als im Vorjahr. Im kommenden Jahr plant es mit Einnahmen und Ausgaben von rund 460 Millionen Euro. Über die Hälfte fließt an die Kirchengemeinden für Mitarbeiterkosten und Baumaßnahmen. Pfarrheime und Pfarrzentren an neue Strukturen anzupassen, kostet allein 13 Millionen Euro. Das ist nötig, denn viele Gemeinden verschmelzen wegen des Priestermangels. Außerdem fließt Geld in Kindergärten, Schulen und Schülerheime im Kreis Coesfeld und dem Münsterland.