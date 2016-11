10.11.16 - 12:29

Diebstahlsicherer Fahrradkäfige am Ascheberger Bahnhof verzögern sich

Fahrraddiebe suchen ihre Beute bevorzugt an Bahnhöfen – am Ascheberger Bahnhof ist das ein großes Problem. Die Gemeinde will hier für mehr Sicherheit sorgen. Aber jetzt steht fest: Der Bau der abschließbaren Fahrradkäfige verzögert sich. Die Firma, die die Zaunelemente für den Käfig für die Fahrräder liefern soll, wartet noch immer – es gibt gerade einen Engpass. Eigentlich wollte die Gemeinde die Elemente ja in diesen Tagen zusammensetzen lassen. Das ganze wird aber wohl erst zwischen den Jahren möglich. Spätestens sollen die Elemente in der ersten Januarwoche stehen. Die Gemeinde will die Winterferien nutzen, dann sind noch nicht so viele Menschen mit dem Fahrrad zum Bahnhof unterwegs. Allererste Nachfragen gibt es schon. 50 Plätze gibt es in einem ersten Rutsch in den Käfigen – später will die Gemeinde Platz für 100 Fahrräder in den Käfigen schaffen. Ähnlich wie in anderen Städten und Gemeinden mit diebstahlsicheren Fahrradkäfigen, holen sich Radler in Ascheberg gegen ein Pfandgeld einen Chip.