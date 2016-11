10.11.16 - 06:46

Geflügelhalter im Kreis sind durch neue Vogelgrippe alarmiert

Neue Fälle von Vogelgrippe in Deutschland machen Tierärzten im Kreis Coesfeld Sorgen. Schleswig Holstein und Baden-Würtemberg sind zwar weit weg vom Kreis Coesfeld. Durch Wildvögel könnte das Virus aber schnell zu uns kommen. Geflügelhalter sollten in diesen Tagen deshalb zum Beispiel nur mit Schutzkleidung in den Stall gehen. Spaziergänger, die mehrere tote Wildvögel auf einmal finden, sollten das sofort beim Kreis melden. Experten sagen, die Ansteckungsgefahr für den Menschen durch das Vogelgrippe-Virus sei sehr gering.