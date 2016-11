10.11.16 - 06:48

Populismus auf Vormarsch - Politikwissenschaftler sagt: Politiker müssten sich schneller einigen

Markige Sprüche, große Versprechen und einfache Lösungen - damit hat Donald Trump die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Ein Modell, das auch bei uns in Deutschland und Europa immer mehr Zulauf bekommt, sagt Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Entscheidungswege bei den etablierten Parteien seien häufig zu undurchsichtig - das spiele Populisten in die Karten. Als Beispiel nennt er die aktuelle Debatte um einen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl im kommenden Jahr. Die große Koalition brauche zu lange, um sich auf einen Kandidaten zu einigen - viele Menschen hätten nicht die Geduld dafür. Das müsse schneller gehen. Umso reizvoller wirkten Parteien, die schnelle Lösungen versprechen - wie die Alternative für Deutschland. Ändert sich nichts, könnte sie im kommenden Wahljahr weiter auf der Gewinnerstraße fahren. Außerdem müssten Politiker eine einfachere Sprache sprechen.