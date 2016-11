10.11.16 - 15:40

Rettungswagenunfall im Emsland: Sanitäter aus Havixbeck stirbt

Die Malteser in Havixbeck trauern um eines ihrer Mitglieder. Ein 21-jähriger Rettungssanitäter ist mit einem Rettungswagen im emsländischen Langen tödlich verunglückt. Bei dem Unfall in der vergangenen Nacht starben außerdem ein Patient und ein weiterer Sanitäter. Er soll ebenfalls aus dem Münsterland sein. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen. Klar ist bislang nur, dass der Rettungswagen vor einer Kurve von der Straße abkam und vor einen Baum schleuderte. Die Straße sei zum Unfallzeitpunkt nass, aber nicht glatt gewesen, sagt die Polizei. Der Rettungswagen sei außerdem mit Winterreifen unterwegs gewesen. Experten fanden keine technischen Mängel an dem Wagen. Der junge Havixbecker arbeitete als hauptamtlicher Sanitäter im Emsland und ehrenamtlich für die Malteser in Havixbeck.