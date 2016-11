10.11.16 - 12:26

Schon wieder ein Einbruch in Senden - Polizei vermutet Schwerpunkt

Das macht uns Sorgen – täglich steigen Einbrecher in Häuser im Kreis ein. Und zur Zeit besonders häufig in Senden. Die Polizei hat heute Morgen schon wieder eine Anzeige auf dem Tisch... In der Straße „Rorups Wiese“ sind unbekannte durch die Terrassentür eines Hauses eingestiegen – gleich verschaffen sich Bewohner und Polizei einen ersten Überblick über Schäden und darüber, was weggekommen ist. Es ist schon der vierte Einbruch in Senden innerhalb kürzester Zeit. Die Polizei vermutet eine Schwerpunkt der Einbrecher – sie ermittelt verdeckt und tourt verstärkt durch die Gemeinde.