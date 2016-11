10.11.16 - 18:59

Trickdiebe in Nordkirchen überführt

Jugendliche sollen in der Apotheke an der Schloßstraße in Nordkirchen in die Kasse gegriffen haben. Die Polizei ermittelt gegen die 14-16 jährigen. Sie hatten eine Mitarbeiterin abgelenkt und waren mit Geld geflüchtet. Die Polizei erwischte sie in der Nähe des Tatortes, sie fand aber zunächst keine Beute bei den Jugendlichen. Ein Spürhund suchte die Umgebung nach einem möglichen Geldversteck ab. Bei einer intensiven Durchsuchung auf der Wache fand die Polizei die Beute dann doch bei den Jugendlichen. Sie hatten das Geld sehr gut am Körper versteckt. Beim ersten Abtasten am Tatort war es einfach nicht aufgefallen.