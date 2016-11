10.11.16 - 19:30

Unfall auf B 474 sorgte für Stau zwischen Dülmen und Lette

Seit kurz nach 19 Uhr läuft es auf der B 474 zwischen Dülmen und Lette wieder. Abschlepper haben die Unfallstelle am Abzweig Merfeld geräumt. Hier waren im Feierabendverkehr zwei Autos zusammengestoßen. Ein Wagen überschlug sich. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt noch die Unfallursache. An der Unfallstelle war nur ein Fahrstreifen frei. Der Verkehr staute sich vor allem aus Richtung Dülmen. Stoßstange an Stoßstange reihte sich unter anderem im Bereich der Auffahrten zur A 43. Hier bildete sich ein Rückstau auf die Autobahn.