11.11.16 - 06:40

330.000 Euro Fördergeld für das Schloss Senden

Vandalen haben ihre Spuren am Schloss in Senden hinterlassen, das alte Ding ist marode und nicht mehr wirklich schön. Das soll sich ändern. Es soll künftig wieder in altem Glanz erstrahlen und zu einem Kultur-Schauplatz werden. Um das zu verwirklichen, gibt es jetzt einen dicken Batzen Geld aus einem Fördertopf des Bundes. Aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm fließen über 330.000 Euro.