11.11.16 - 06:46

Ärger über schlechte Busverbindungen in Dülmen

Der Weg zur Arbeit oder zur Schule heute Morgen ist gerade für Anwohner in Bauerschaften oder abgelegenen Wohngebieten oft nicht einfach. Ohne eigenes Auto ist das echt ein Problem. In vielen Orten im Kreis spingen da Bürgerbusse ein. In Dülmen gibt es das allerdings nicht - und das AnrufSammelTaxi fährt fatalerweise erst ab 18 Uhr. Das regt Radio-Kiepenkerl-Hörerin Ursula aus Dülmen auf - was solle das denn?

Die Stadt entgegnet, zum einen gebe es an Schultagen noch die Möglichkeit, mit Bussen zu fahren. Die sind bis zum Ende des Unterrichts - so gegen 16 Uhr - in Dülmen, den Ortsteilen und Bauerschaften unterwegs. Sie steuern allerdings nur die Schulen an. Ziele wie die Innenstadt oder der Bahnhof sind unerreichbar. Zum anderen ist es wohl auch eine Kostenfrage. Denn die Fahrt mit dem Sammeltaxi kostet zwischen drei und sechs Euro - die Differenz zum normalen Taxipreis zahlt die Stadt. Sie will aber etwas ändern. Sie denkt gerade über neue Bus-Lösungen für Dülmen nach. Im kommenden Jahr soll es eine Lösung geben. Radio Kiepenkerl bleibt dran.