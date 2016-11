11.11.16 - 12:33

Architekten erarbeiten Konzepte für Steverhalle in Senden

Senden hat mit seiner Steverhalle mit ihren Festen und Veranstaltungen einen großen, gut besuchten Anziehungspunkt. Das Dach und die Technik brauchen eine Überhol-Kur – die Gemeinde sammelt dafür gerade Angebote von Architekten. Heute hat sie vorgestellt, wie es mit ihren Steverhallen-Plänen weitergeht. Viel Zeit haben die Architekten nicht mehr - Anfang Dezember will die Gemeinde hören, was sich die Experten ausgedacht haben – und wie teuer diese Ideen sind. Es ist eine Menge – das Dach und die Technik der Steverhalle sind fast 30 Jahre alt – und damit wirklich nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Ob die Halle ein neues Gesicht bekommen oder ob die Fassade eine Kosmetikkur bekommt - das steht noch nicht fest. Bis zum Frühjahr will die Gemeinde einen Architekten gefunden und sich auch schon um passende Statiker, Elektriker und sonstige Handwerker gekümmert haben. Gibt es pünktlich Fördergeld, sollen die Arbeiten im übernächsten Jahr starten. Dann steht die Gemeinde vor riesigen organisatorischen Probleme: Sie muss überlegen, wie sie mit angemeldeten Veranstaltungen und Festen umgeht.