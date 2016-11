11.11.16 - 15:31

Bürgerbus Coesfeld passt sein Liniennetz an

Seit anderthalb Jahren fährt zwischen Coesfeld, Lette und Goxel ein Bürgerbus. Jetzt steht die erste größere Reform bei dem Bürgerbus an. Wenig genutzte Haltestellen fallen weg - neue kommen dazu. Der Zeitplan steht. Am Dienstag in zwei Wochen (29. November) tritt der neue Fahrplan in Kraft. Er orientiert sich noch stärker an den Bedürfnissen der Fahrgäste, sagt Sigrid Blumenthal vom Bürgerbusverein. Deshalb kommt das Coesfelder Wohngebiet gleich mit mehreren Haltestellen neu in den Fahrplan. Andere Haltestellen fallen weg. Auf der Route nach Goxel zum Beispiel der Isfelder Weg oder die Maria Frieden Schule und in Lette die Haltestelle am Bahnhof. Dafür hält der Bürgerbus in Lette demnächst am Edeka-Markt und der Tankstelle.

HIER finden Sie die neuen Fahrpläne.