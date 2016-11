11.11.16 - 12:35

Landstraße zwischen Osterwick und Billerbeck zum Feierabend wieder frei

Das ist eine gute Nachricht für Sie auf dem Nachhauseweg heute Nachmittag: Pünktlich zum Start des Feierabendverkehrs ist die Landstraße zwischen Osterwick und Billerbeck bis zur landtechnik Hülsken wieder frei. Die größten Abschlußarbeiten zum neuen Bürgerradweg auf Osterwicker Gebiet sind dann abgeschlossen. Heute Morgen haben bereits die ersten Radler die neue Asphaltschicht ausprobiert. In den kommenden Tagen stehen noch Restarbeiten an – ein größerer Arbeitseinsatz von freiwilligen Helfern ist am übernächsten Wochenende noch geplant. Auf Billerbecker Gebiet zieht sich der Radwegebau bis ins Frühjahr hin. Anwohner der gefährlichen Landstraße hatten fast 5000 Unterschriften für einen Radweg gesammelt.