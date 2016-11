11.11.16 - 17:38

Nächstes Infotreffen zu Ausbau der A1 bei Ascheberg geplant

Der Verkehr auf der Autobahn 1 soll bei Ascheberg künftig über drei Spuren pro Richtung rollen. Schon im Mai hatten sich rund 40 Menschen aus der Gemeinde bei einem Treffen über die Pläne informiert. Ihre Einwände hat der Landesbetrieb Straßenbau jetzt in das Konzept eingearbeitet. In zehn Tagen, am 21. November, um 18 Uhr stellt er die neuen Pläne deshalb öffentlich vor. Und zwar im Bürgerforum des Rathauses. Anwohner hatten sich unter anderem mehr Lärmschutz gewünscht. Nach dem Infotreffen können Sie erneut Einwände äußern. Und zwar bis in September.