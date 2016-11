11.11.16 - 06:42

Pläne der US-Armee für Tower Barracks werden konkreter

Was passiert in Dülmen in den ehemaligen Tower Barracks? Die US-Streitkräfte ziehen hier ein und haben jetzt erstals konkrete Antwort auf die Frage gegeben. Sie trafen sich mit Dülmens Bürgermeisterin Lisa Stremlau und erklärten die Pläne für das neue Depot. Die US-Armee will hier 500 gepanzerte und ungepanzerte Rad- und Kettenfahrzeuge stationieren. Munition soll in Dülmen nicht lagern. Fahrzeuge und Material sollen vorwiegend über die Schiene nach Dülmen kommen. Das Gelände hat einen eigenen Bahnanschluss. Bis zu 250 Mitarbeiter sollen in dem geplanten Depot arbeiten. Einen kleinen Teil der Jobs übernehmen amerikanische Soldaten, überwiegend sollen aber zivile Mitarbeiter aus Deutschland in dem Depot arbeiten. Die Transporte starten im Januar und dauern voraussichtlich zwei Jahre.