11.11.16 - 17:40

Schulbusse in Lüdinghauser Bauerschaft Berenbrock fahren weiter Umwege

Schüler im Kreis Coesfeld sind im Wochenende und auch Bauarbeiter legen eine Pause ein. Heute Nachmittag steht fest. Busse in Lüdinghausen fahren noch bis Mittwoch kommender Woche Umwege wegen eines Straßenbauprojektes. Die Arbeiten an der Fahrbahn der Kreisstraße in der Bauerschaft Berenbrock schreiten gut voran - fertig sind sie aber noch nicht. Noch immer können Busse die Kreisstraße deshalb nicht nutzen. Zwei Arbeitstage gibt der Kreis der Firma noch Zeit - dann schaut er sich das Projekt und entscheidet ob zumindest Schulbusse wieder langsam durch die Baustelle rollen können. Elf Haltestellen der Linie 645 sind weggefallen - Eltern müssen ihre Kinder zur nächsten freien Haltestelle bringen oder gleich bis zur Schule durchfahren.