11.11.16 - 12:31

Zukunftskonzept für Capelle ist beschlossene Sache

Mit frischen Ideen wollen sich Dörfer als Wohnorte für junge Familien interessant machen. Capelle geht jetzt Bausteine in dem Zukunfts-Konzept an. Der Rat hat es jetzt abgesegnet – und damit den Weg frei gemacht, um es zu verwirklichen.Raus aus dem Dorf und rein in Nachbarstädte – das darf kein Problem sein. Die Gemeinde bastelt an der Mobilität der Zukunft. Aktuell planen Capeller ein besonderes Projekt: Eine Mitfahrerbank. Die Regionalbuslinie vom Bahnhof Capelle über Nordkrichen zum Bahnhof nach Lüdinghausen ist ganz wichtig. Der Bus fährt allerdings im Stundentakt und am Wochenende noch seltener. Spontane Fahrten sind nicht möglich. Deshalb die „Mitfahrerbank“. Wer sich auf die Bank an der Bushaltestelle im Dorf setzt – der signalisiert: "Ich will nach Nordkirchen". Wer aus Capelle kommt, kann anhalten und den Wartenden mitnehmen. Das ganze aber auf eigene Gefahr. Das ganze ist eine Idee, die jetzt Form annimmt. Für weitere Bausteine, wie ein Dorfgemeinschaftshaus schaut die Gemeinde jetzt, wo sie Fördergeld anzapfen kann.