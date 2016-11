12.11.16 - 10:47

Preußen Münster im Münsterlandderby gegen Neuenkirchen

Das Pokalspiel gegen Bayern München ist für Fans des Fußball 3. Ligisten Preußen Münster im Kreis Coesfeld noch immer ein unvergessliches Erlebnis. Mal wieder gegen eine der ganz großen Mannschaften spielen, das wäre was. Preußen Münster will heute Nachmittag den nächsten Schritt dahin machen. Im Achtelfinale des Westfalenpokals kommt zum kleinen Münsterlandderby S.U.S. Neuenkirchen aus dem Nachbarkreis Steinfurt nach Münster. Nur der Sieger kommt weiter. Anstoß im Stadion an der Hammer Straß ist schon um 13.30 Uhr. Preußen Münster fehlen noch vier Siege im Westfalenpokal für eine Qualifikation im DFB-Pokal.