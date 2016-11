12.11.16 - 07:24

Berufs- und Bildungsmesse CoeMBO mit über 140 Unternehmen

Im und um das Coesfelder Schulzentrum ist es samstags normalerweise ruhig. Heute geht es hier aber richtig wuselig zu. Seit 7:00 Uhr laufen die Aufbauarbeiten für die größte Berufs- und Bildungsmesse im Münsterland - die CoeMBO. Für Unternehmen werden solche Messen immer wichtiger. Früher haben Jugendliche dutzende Bewerbungen geschrieben bis sie endlich eine Einladung für ein Bewerbungsgespräch bekamen. Heute ist es umgekehrt. Unternehmen sind froh, wenn sie genügend Bewerber für haben. Messen sind eine wichtige Plattform, um frühzeitig mit den Jugendlich in Kontakt zu kommen und sich interessant zu machen. Über 140 Firmen, Unis und Berufsschulen stellen sich heute in Coesfeld vor. Das sind deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Die Veranstalter von der Stadt haben die Messefläche nochmal erweitert. Zum Schulzentrum ist die Bürgerhalle dazugekommen. Daran schließt sich noch ein großes Messezelt an und trotzdem mussten die Veranstalter noch Aussteller abweisen, weil der Platz nicht reicht. Ausgedehnt haben die Veranstalter auch die Öffnungszeiten. Die Messe ist eine Stunde länger geöffnet als in den Vorjahren - von 10 bis 16 Uhr.