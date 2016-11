12.11.16 - 10:14

"Eine Million Sterne" heute in Dülmen, Senden und Billerbeck

Es ist jedes Jahr etwas Besonderes, wenn hunderte von Kerzen in der Dämmerung leuchten. Die Aktion "Eine Million Sterne" macht heute Nachmittag Station in Billerbeck, Senden und Dülmen. In jedem Ort sollen 1000 Kerzen für Zusammenhalt und Solidarität leuchten. Die Caritas sammelt Spenden für unbegleitete Fjunge Flüchtlinge in Marokko. Dülmen macht heute Nachmittag um 17 Uhr am Ostdamm bei der Caritas den Anfang. Im Innenhof sind Kerzen aufgestellt. In Senden leuchten die Kerzen eine halbe Stunde später auf dem Platz der Laurentius-Kirche und den Abschluß bildet Billerbeck. 1000 Kerzen vor dem Dom sorgen für Gänsehaut-Atmospähre. Hobbyfotografen kommen bei den vielen kleinen Lichtern ganz besonders auf ihre Kosten.