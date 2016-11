12.11.16 - 07:23

Evangelischer Kirchenkreis berät über Zusammenlegung

Immer mehr Menschen können mit Kirche nichts mehr anfangen. Viele treten aus, Kirchensteuereinnahmen brechen weg. Die Evangelische Kirche im Münsterland will auch in Zukunft gut arbeiten können. Das Parlament des Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken entscheidet heute als erstes darüber, ob alle drei Kreiskirchenämter in der Region zusammengehen sollen.

Menschen sollen ihren Job dadurch nicht verlieren. Im Gegenteil: Statt 60 Mitarbeiter wie in den bestehenden drei Kirchen-Ämtern zusammen, sollen rund 90 Mitarbeiter in einem zentralen Amt arbeiten. Sparen wollen die Kirchenkreise eher mittelfristig. Dann könnte es zum Beispiel keinen Ersatz für Mitarbeiter geben, die in Rente gehen. Auch das neue Gebäude für die zentrale Verwaltung soll Kosten sparen, obwohl die Kirche einen Neubau ans Coesfelder Kreuz in Münster setzen will. Stimmen alle Kirchenkreise zu, könnten sie frühestens in fünf, sechs Jahren in ein neues gemeinsames Amt einziehen.